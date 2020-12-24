Çiftler ve aileler için ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor
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Çiftler ve aileler için ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor

24.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:05
Çiftler ve aileler için ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin, çiftler ve aileler için ücretsiz olarak sunduğu uzman danışmanlık hizmeti online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, çiftler ve aileler için ücretsiz olarak sunduğu uzman danışmanlık hizmeti online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına danışmanlık konusunda hizmet vermeyi sürdürüyor. Belediye bünyesindeki psikologlar tarafından sağlanan çift ve aile danışmanlığı ile ilişkileri açısından problem yaşayan vatandaşlara; evlilik öncesi, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde destek sağlanıyor. Ayrıca çiftlerin ve ailelerin problemlerinin çözümünde, çiftlerin veya aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunuluyor. Çift ve aile danışmanlığını kapsayan konular arasında; evliliğe hazırlık, boşanma ve boşanma sonrası psikolojik destek, boşanma süreci ve çocuk, yeniden evlenen çiftler, iletişim güçlükleri, ilişki çatışmaları, kronikleşmiş ilişki sorunları, uyum ve güven sorunları, çiftlerin ailelerinden kaynaklanan sorunlar gibi başlıklar yer alıyor.

Vatandaşlar ayrıca kıskançlık, sadakatsizlik, cinsellik, evdeki sorumluluk ve görevler, hamilelik, çocuk yetiştirme konuları, çocuk ya da ergende gelişen uyum sorunları ya da davranış değişiklikleri, zorlayıcı ve ağır yaşam olayları, kayıp, hastalık, ölüm, iflas gibi konularda da Tepebaşı Belediyesi uzmanlarına danışabiliyor. Çift ve aile danışmanlığı hizmeti hafta içi her gün mesai saatleri içinde, online olarak zoom platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. - ESKİŞEHİR

Çiftler ve aileler için ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor
Çiftler ve aileler için ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor
Çiftler ve aileler için ücretsiz danışmanlık hizmeti sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:06:10. #1.14#
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