Çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi

Yeni normalleşme süreci kapsamında nikah kıyma kısıtlamasının kaldırılması üzerine evlilik tarihini belirleyen çiftler, açık hava müzesi olan Mardin'in tarihi sokaklarında fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi
15.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:00

Yeni normalleşme süreci kapsamında nikah kıyma kısıtlamasının kaldırılması üzerine evlilik tarihini belirleyen çiftler, açık hava müzesi olan Mardin'in tarihi sokaklarında fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Yaz aylarında evlilik için tarih belirleyen çiftler, korona virüs engeline takılmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düğün tarihlerini erteleyen çiftler, nikah kıyma kısıtlamasının kalkmasıyla dış fotoğraf çekimleri için tarihi Mardin sokaklarını doldurdu. Mardin'in otantik mekanlarında en güzel pozu yakalamak isteyen çiftler en güzel fotoğraflarla evlerinin yolunu tuttu.

Dünyaevine giren damat Nihat Altın, düğün yapmak için daha fazla beklemek istemediklerini söyledi. Altın, "Atmosferi ve mekanları güzel olan Mardin'de dış çekim güzel oluyor. Salgın nedeniyle düğünümüzü birkaç ay ertelemek zorunda kaldık. Hastalığın bitmeyeceğini anlayınca düğünümüzü yapmaya karar verdik. Eş dost ve aile arasında sosyal mesafeyi gözeterek küçük bir tören yaptık. Sadece biraz dış ortam fotoğraflarımızı çekelim dedik, o kadar" dedi.

"KORONA VİRÜS İSTEDİĞİMİZ DÜĞÜNÜ YAPTIRMADI"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün, kendilerinin istediği şekilde düğün yaptırmadığını kaydeden Emrah Yaman da "Batman'dan Mardin'e gelin ve damadımızı getirdik. Tarihi yapıları ve manzara çekimleri bakımından ilgi çeken ve güzel fotoğrafların çekildiği Mardin'de biz de gelmek istedik. Buranın manzarası bambaşka, herkese tavsiye ederim. Korona virüs nedeniyle düğünümüzü yapamadık, kısıtlama vardı. Korona virüs istediğimiz düğünü yaptırmadı" diye konuştu.

"ÇİFTLERİN TALEPLERİ ÜZERİNE ÇEKİMLERE BAŞLADIK"

Evlenen çiftlerin talepleri üzerine çekimlere başladıklarını kaydeden fotoğrafçı Ali Çiben ise, "Nikah kısıtlaması vardı, kısıtlamanın kalkmasıyla rezervasyonunu askıya aldığımız çiftlerimizin yoğun talebi üzerine Mardin'e geldik çekime, burada güzel mekanlarda çekimlerimizi yapıp tekrardan Batman'a döneceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Haber
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Polat Demet Evgar Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Çiftler tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi için sıraya girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:01:02. #1.15#
title