Çiftler Sorunlarını Evlilik Danışmanına Anlatıyor

EVLİLİK ve Danışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Bıçakcılar, sektörün en prestijli organizasyonlarından Londra'daki Evlilik ve Aile Danışmanlığı Çalıştayı'na konuk konuşmacı olarak davet edildi. Türkiye'de evlilik ve aile danışmanlığının yeni gelişmeye başladığını belirten Bıçakcılar, danışan çiftlerde büyük oranda başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi.



Türkiye'de son yıllarda sorun yaşayan bazı çiftler, boşanmak için mahkemenin yolunu tutmak yerine, öncelikle aile danışmanı ile görüşmeyi tercih ediyor. Bu noktada Aile Danışmanlığı son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Oxford Üniversitesi ile Uluslararası Evlilik ve Aile Danışmanları Birliği tarafından her yıl 17- 24 Temmuz tarihleri arasında Londra'da bulunan Oxford Üniversitesi'nde Evlilik ve Aile Danışmanlığı Çalıştayı gerçekleştiriliyor. Sektörün en prestijli toplantılarından biri olan çalıştaya bu yıl ilk kez Türkiye'den bir psikolojik danışman konuşmacı olarak davet edildi. Türkiye'de Evlilik ve Aile Danışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakcılar, çalıştaya konuk konuşmacı olarak katılacak ve 8 gün sürecek organizasyonda deneyimlerini katılımcılara aktaracak.



'TÜRKİYE'DEKİ AİLE DURUMUNU ANLATACAĞIM'



Gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili bilgi veren Ferhan Bıçakcılar şunları söyledi:



"İlk kez Türkiye'den ben konuk konuşmacı olarak davet edildim. Yaklaşık 3 saatlik bir konuşmanın içinde olacağım. Türkiye'deki evlilik ve aile danışmanlığı süreçleri nasıl işliyor, hangi teknikler kullanılıyor ve Türkiye'deki aile durumunu anlatacağım. Dünyanın her yerinden katılımcılar geliyor. Mesleğimiz açısından çok prestijli bir organizasyon. İlk defa katılacak olmak benim için bir onur."



Kongreye sadece evlilik ve aile danışmanlığı alanında çalışan psikolojik danışmanların katılacağını anlatan Bıçakcılar, "Dünya üzerindeki evlilik ve aile danışmanlığı süreçlerini ve tekniklerini anlatarak bilgi alışverişinde bulunuyor. Konuşmacıların aktardığı bilgiler ışığında katılımcıların da yorumlarıyla interaktif bir kongre yapılmış olacak" dedi.



'BİZİM AMACIMIZ İLİŞKİNİN DEVAMINI SAĞLAMAK'



Türkiye'de evlilik danışmanlığının yeni gelişmeye başladığını anlatan Bıçakçılar, beklenenin çok üzerinde bir danışma sayısı olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Köyde yaşayan çiftlerle, ya da 60 yaşın üzerindeki çiftlerle de görüştüm. İnsanlar artık karı koca ilişkilerini bir danışmanla konuşmaya başladılar. Çevrelerindeki insanlar 'artık sen de bir danışmana git' demeye başladılar. İnsanlar artık bu ihtiyacı ve bu hizmeti görüp danışıyorlar. 'İlişkimizi nasıl toparlayabiliriz, ya da birbirimize zarar vermeden nasıl sonlandırabiliriz' diye düşünerek başvuruyorlar. Bizim amacımız öncelikle ilişkinin devamını sağlamak. Ancak çıkmaza girdiyse o zaman doğru şekilde nasıl boşanmayı anlatıyoruz. Boşandıktan sonraki hayatlarını rahatsız etmeden ilişkilerini bitirmeleri gerekiyor."



'SORUN YAŞARKEN AKLISELİM DÜŞÜNEMİYORLAR'



Başvuruların çoğunda başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Bıçakçılar sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlişkilerini kurtarmalarına yardımcı oluyoruz. Kalan kısmı da zaten artık düzelmeyecek kadar kötü noktaya gelmiş ilişkiler oluyor. Kimisi başvurmakta zorluk çekiyor, kimisi ise başvurduktan sonra ne kadar doğru bir iş yaptıklarını anlıyor. İlişkinin taraflar,ı sorunu yaşarken aklıselim düşünme yetisini yitirebiliyor. Böyle bir danışmanlık seansı sürecinde aklıselim düşünme yetisi tekrar sağlanıyor. Kadın erken çatışmaları devreye girdiğinde, olayın tesiriyle duygularının esiri oluyor. Öfkesinin, kırgınlığının ya da gerginliğinin etkisinde kalıyor. Yeni bir bakış açısı ile ilişkileri yeniden düzenleyebiliriz."



- İzmir