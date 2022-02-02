Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti - Haberler
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Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti

Yalova'da çiftler nikah için 2 Şubat 2022 tarihini seçince evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.

Yalova'da çiftler nikah için 2 Şubat 2022 tarihini seçince evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.

Evlilik tarihlerini özel ve unutulmaz kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden Yalova Belediyesi'ne müracaat ederek, nikah için '2.2.2022' tarihine randevu aldı. Kış aylarında evlilik rakamları düşük olurken, bu güne özel nikah sayısında artış oldu. Bugün nikah memurları yoğun mesai harcadı.

Öte yandan Sevgiler Günü olan 14 Şubat ve 22.02.2022 tarihinde de müracaatların yüksek olduğu bildirildi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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