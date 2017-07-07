Çiftler Evlenmek İçin 07.07.2017'yi Seçti

Tokat'ın Niksar ilçesinde 15 genç çift evlenmek için aynı gün ay ve yılı seçti.



Niksar'da evlilik hazırlığı yapan 15 çift, evlenmek için ay, gün ve yılı 7 rakamından oluşan 07.07.2017 tarihini seçti. 14 Şubat gibi özel günlerin yanı sıra, ardışık, kafiyeli ya da aynı rakamlardan oluşan tarihlerde nikah talepleri her sene olduğu gibi bu senede arttı. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine bir anlam katarak bu günü unutulmaz bir tarih olarak seçen 15 çift, nikah için sıraya girdi. Çiftler, Niksar Belediyesi'nde düzenlenen törenle dünya evine girdi.



Nikah kıyan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, normal zamanlardan daha yoğun bir şekilde nikah kıydıklarını belirterek çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. - TOKAT