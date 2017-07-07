Çiftler Evlenmek İçin 07.07.2017'yi Seçti

ADANA (İHA) – Adana'da evlilik hazırlığı yapan 40 çift, evlenmek için ay, gün ve yılı 7 rakamından oluşan 07.07.2017 tarihini seçti. Ülkü Ekay ve Ziya Öret çifti, "Düğün Eylül'de ama biz özel bir gün olsun diye nikahımızı şimdiden kıydırdık" dedi.



14 Şubat gibi özel günlerin yanı sıra, ardışık, kafiyeli ya da aynı rakamlardan oluşan tarihlerde nikah talepleri her sene olduğu gibi bu senede arttı. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine bir anlam katarak bu günü unutulmaz bir tarih olarak seçen Seyhan ilçesi'nde ki 40 çift, nikah için sıraya girdi. Çiftler, Seyhan Belediyesi Arif Nihat Asya Salonu'nda düzenlenen törenle dünya evine girdi.



Sabah saatlerinde düzenlenen 2 çiftin nikahını kıyan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, normal zamanlardan daha yoğun bir şekilde nikah kıydıklarını belirtti.



Nikahı kıyılan Ülkü Ekay ve Ziya Öret çifti, 07.07.2017 tarihini bilerek seçtiklerini düğünlerinin ise Eylül ayında olacaklarını kaydetti. Çift, "Çok mutluyuz. Bilere bu tarihi seçtik. Özel bir gün olsun istedik" ifadelerini kullandı.



Nikahları kıyılan Fadime Şafak ile Süleyman Yaraşır çifti ise özel bir günde nikahlarının kıyılmasının kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.



'Çukurova Belediyesi'nde de yoğunluk'



Öte yandan Çukurova Belediyesi'nde de evlenmek isteyen 16 çiftin 07.07.2017 tarihinde nikahları kıyıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 6 nikahı kıydıktan sonra, "Bugün de çiftlerimiz özel bir günde sonsuzluğa evet demenin başka olduğunu düşünüp bu tarihi belirlemişler. Ben bütün çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi. - ADANA