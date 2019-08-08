Çiftgül'e yeni görev

08.08.2019 11:27

Narman İlçe Tarım Müdürü Erhan Çiftgül, Erzurum İl Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığına atandı.

İlçe Müdürlüğü görev süresi zarfında Narman için çok sayıda büyük projelere imza atan Çiftgül, geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan halkın beğenisini ve takdirini topladı. Narman'da tarım ve hayvancılığın canlanması için büyük atılımlarda bulunan Çiftgül, idari makamların ve medyanın dikkatini üzerine topladı.

Yeni görevinde de aynı azim ve kararlılıkla ve başarıları devam edeceğini dile getiren vatandaşlar, Çiftgül'ün Narman'dan ayrılacağı için üzüntülü olduklarını dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA