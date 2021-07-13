Çifteler İlçesi Dikmen Mahallesi'nde kullanma suyu sorunu çözüme ulaştırıldı
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Çifteler İlçesi Dikmen Mahallesi'nde kullanma suyu sorunu çözüme ulaştırıldı

Çifteler İlçesi Dikmen Mahallesi'nde kullanma suyu sorunu çözüme ulaştırıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Özellikle yaz aylarında büyük su sıkıntısı çekilen Çifteler İlçesi Dikmen Mahallesi'nde ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sondaj kuyusu çalışması gerçekleştirdi.

Verimli ve kaliteli suya ulaşan ekipler,enerji ve alt yapı çalışmalarının hemen ardından suyun mahalle bildirdi.

Mahalle sakinleri olarak sondaj sonucunda sağlıklı suya ulaşılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Dikmen Mahallesi Muhtarı İbrahim Özkılıç, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olmak üzere çalışmalarda emeği geçen ESKİ ekiplerine teşekkür etti. Özkılıç, '' Mahallemizde su sıkıntımız vardı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'ne müracaat ettik, kısa sürede ekipler çalışmalarına başladı ve yapılan sondaj çalışması ile kaliteli ve içilebilir suya ulaşıldı. Çok mutluyuz mahallemizin su sorunu kalmayacak.'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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