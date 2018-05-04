Çifteler'de Yol Çizgi Boyama Çalışmaları Tamamlandı
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezi, ilçe merkezleri ve bağlı mahallelerinde bulunan asfalt yolların yol çizgi boyama çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezi, ilçe, ve mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şerit ve çizgi boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son olarak Çifteler İlçe merkezinde çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çalışma yapılan alanlarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.