Çifteler'de Yol Çizgi Boyama Çalışmaları Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezi, ilçe, ve mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şerit ve çizgi boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son olarak Çifteler İlçe merkezinde çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çalışma yapılan alanlarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.