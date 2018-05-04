Çifteler'de Yol Çizgi Boyama Çalışmaları Tamamlandı

Çifteler'de Yol Çizgi Boyama Çalışmaları Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezi, ilçe merkezleri ve bağlı mahallelerinde bulunan asfalt yolların yol çizgi boyama çalışmalarına devam ediyor.

Çifteler'de Yol Çizgi Boyama Çalışmaları Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından şehir merkezi, ilçe, ve mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şerit ve çizgi boyama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son olarak Çifteler İlçe merkezinde çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çalışma yapılan alanlarda sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et