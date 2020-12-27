Çifteler'de yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Çifteler'de yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

27.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:57
Çifteler'de yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, temin ettikleri uyuşturucuyu ilçeye getirerek sattıkları öne sürülen A.D. ve A.D'ye yönelik operasyon başlattı.

İlçe merkezinde gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve evlerinde narkotik dedektör köpeği "Tetik"le yapılan aramalarda 15 gram esrar ve 153 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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