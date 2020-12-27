Çifteler'de uyuşturucu operasyonu
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Çifteler'de uyuşturucu operasyonu

27.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:00
Çifteler'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye gelen Azad D. ve Aygün D.'nin uyuşturucu madde sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığının birlikte yürüttüğü operasyon sonucunda şüpheliler Azad D. ve Aygün D. isimli şüpheliler ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 15 gram esrar ve 153 gram bonzai ile uyuşturucu içmek için kullanılan aparat ele geçirildi. Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Çifteler'de uyuşturucu operasyonu
Çifteler'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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