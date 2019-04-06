Çifteler'de Oylar Yeniden Sayılacak

Eskişehir'de, CHP İl Başkanlığının İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine Çifteler ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verildi.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İl Seçim Kurulu, yaptığımız itiraz üzerine Çifteler İlçe Seçim Kurulunun aldığı kararı iptal ederek Çifteler Belediye Başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar vermiştir. İlgili karar tarafımıza ve gereğinin yapılması için ilgili ilçe seçim kuruluna tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Çifteler ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık 4 bin 758 oy alarak seçimi, rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla önde tamamlamıştı.

Kaynak: AA