Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu
Haberler » 3. Sayfa » Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu - Haberler

Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu

İdlib'te rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Çifteler Ülkü Ocağı tarafından konvoy oluşturuldu.

29.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:13
Çifteler 'de İdlib şehitleri için konvoy oluşturuldu

'te rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Ülkü Ocağı tarafından konvoy oluşturuldu. Türk bayraklarıyla ilçe turu atarak, Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen yüzlerce kişi İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu. Daha sonra 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler