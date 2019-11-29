Çifteler'de faciadan dönüldü
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Çifteler'de faciadan dönüldü

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

29.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:25
Çifteler'de faciadan dönüldü

'in ilçesinde öğrenci ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik 'in öğrenci ve öğretmenlerini Eskişehir'den Çifteler ilçesine taşıyan servis minibüsün şoförü, yola kontrolsüz çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapınca araç şarampole düştü. Kazada başını çarpan 1 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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