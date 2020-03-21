Çifteler'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
21.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:50
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Sakarya Mahallesi Hastane Caddesi'nde Süleyman Ş. ile Hüseyin K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Süleyman Ş. üzerinde taşıdığı bıçakla Hüseyin K'yi yaraladı.
Çifteler Devlet Hastanesindeki ilk müdehalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Hüseyin K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Süleyman Ş. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA