Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Tebliği Neler İçeriyor?
KPMG Türkiye Şirket Ortağı, YMM Hakan Güzeloğlu, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları tebliğinin neleri içerdiği hakkında Wise TV'ye konuştu.
KPMG Türkiye Şirket Ortağı, YMM Hakan Güzeloğlu, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları tebliğinin neleri içerdiği hakkında Wise TV'ye konuştu.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ilişkin yayınlanan tebliğin serbest meslek ödemelerine ciddi ek yükümlülükler getirdiğini belirten Güzeloğlu, Türkiye'nin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında serbest meslek kazancını gerçek kişiler ve tüzel kişiler olarak toplu halde değerlendirdiğini ifade etti.
Kaynak: Wise.tv