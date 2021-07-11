Çifte vatandaşlığı bulunan Balkan Türkleri, Sultanbeyli'de Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanıyor
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Çifte vatandaşlığı bulunan Balkan Türkleri, Sultanbeyli'de Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanıyor

Çifte vatandaşlığı bulunan Balkan Türkleri, Sultanbeyli'de Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanıyor
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İstanbul Sultanbeyli'de çifte vatandaşlığı bulunan Balkan Türkleri, bugün yapılan Bulgaristan Milletvekili Seçimi için oy kullanmaya devam ediyor.

4 Nisan'da Bulgaristan'da yapılan seçim sonrası koalisyon hükümeti kurulamaması üzerine erken seçim kararı alındı. 11 Temmuz 2021 Pazar günü (bugün) Bulgaristan Milletvekili Seçimleri için Türkiye'de 17 ilde 112 sandıkta oy kullanılıyor. Sultanbeyli'de de ciddi bir göçmen nüfusunun bulunması sebebiyle ilçede ilk kez seçim sandığı kuruldu. Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulunda kurulan sandıkla Sultanbeyli'de çifte vatandaşlığı bulunan nüfusun iradesi seçime yansıyacak.

Çifte vatandaşlığı bulunan Balkan Türkleri, Sultanbeyli'de Bulgaristan seçimleri için oy kullanıyor

"GAYEMİZ VATANDAŞLIK HAKLARINA SAHİP ÇIKMALARI"

Türkiye genelinde 200.000'den fazla çifte vatandaşlığı bulunan Bulgaristan'dan göçen Türklerin olduğunu ifade eden Sultanbeyli Balkan Göçmenleri Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Üçler, "1950'den itibaren varlıklarını devam ettiren, çifte vatandaşlığı bulunan Balkan göçmenleri ülkemizin önemli bir kitlesini oluşturuyor. Çifte vatandaşlığı bulunan hemşehrilerimizin Bulgaristan Milletvekili Seçimlerine olan katılımları Türkiye'deki ve Bulgaristan'daki Türkler için önem arz ediyor. Gayemiz vatandaşlarımızın bugün yapılan seçime katılımlarını sağlayarak iradelerinin sandığa yansıması, vatandaşlık haklarına sahip çıkmaları." dedi.

"KATILIMIN ARTMASI İÇİN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sandık sayı sınırlamasının kalkmasıyla bu seçimin, öncekine oranla oy kullanan sayısının yüksek olmasını beklediklerini ifade eden Mehmet Üçler, "Tekrarlanan bu seçimde Türkiye'de 17 ilde 112 sandık açıldı. İstanbul Anadolu Yakası'nda 3 ilçede olmak üzere 4 sandıkta oy kullanılıyor. Vatandaşlarımızın yerinde oy kullanmaları, iradelerinin sandığa yansıması için yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bu ilçelerden biri de Sultanbeyli oldu. Sultanbeyli'de ilk defa seçim sandığı kuruldu. Oy kullanmaları için vatandaşlarımızın geçerli kimlik kartları veya geçerli pasaportları olması gerekiyor. Online başvuruda bulunanların sandıkta herhangi bir evrak doldurmalarına gerek yok. Sadece kimliklerini ibraz etmeleri yeterli. Online başvuru yapmamış olanlar sandık günü daha önceki uygulamalarda olduğu gibi zayevleniye dediğimiz dilekçeyi doldurmak zorundalar. Bu hususta vatandaşlarımıza dernek olarak yine yardımcı oluyoruz. Oy kullanmanın bir vatandaşlık hakkı olduğunu hatırlatarak Sultanbeyli'de yaşayan tüm çifte vatandaşlığı bulunan Balkan göçmeni kardeşlerimi oy kullanmaya davet ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

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