Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için sandık başında (2)

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'DE 3 SANDIK KURULDU

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için sınır şehri Edirne'deki 75'inci Yıl İlkokulu ile Keşan Lisesi'nde de sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Kentte yaklaşık 2512 kayıtlı seçmenin oy kullanması beklenirken, engelli vatandaşlar da sandığa gittiği görüldü.

Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,