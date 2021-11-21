Çifte vatandaşlar bu kez sandığa gitmedi

BULGARİSTAN'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, 1 hafta arayla sandık başına gitti. 14 Kasım'daki ilk tura yoğun ilgi gösteren soydaşların bu kez seçime ilgisi az oldu.

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı adayları yeterli oyu alamayınca seçimler ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov için bugün ülkede yeniden sandık başına gidildi. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanabilmesi için de 126 sandık kuruldu. Bu sandıklardan 3'ü Edine'de, 7'si Kırklareli'de ve 12'si Tekirdağ'da yer aldı. Oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. 14 Kasım'daki seçimlerde 92 bin 10 çifte vatandaş oy kullanırken, ikinci tura ilginin düşük olduğu gözlendi.

Necmettin Aymaz da "Hayırlı olsun. Yıllardır DPS'nin içindeyim, gençlik kollarından geldim. İlk defa üçüncülük almamız, bizim için güzel bir gurur oldu. İnsanların sahip çıkması çok güzel" diye konuştu.