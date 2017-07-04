Çifte Transfer Bombası!

Futbol direktörü Cenk Ergün, ön liberoya Juventus'tan Asamoah, sol açığa da Schalke'den Konoplyanka'nın transferlerini bitirebilmek için Avrupa seferine çıkmaya hazırlanıyor. İki oyuncu da satın alma opsiyonuyla kiralanacak.



Kadrosunu Bafetimbi Gomis, Younnes Belhanda ve Maicon takviyeleriyle güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, şimdi de diğer bölgelere transfer yapmaya çalışıyor.



Bu doğrultuda Selçuk İnan'ın yanına ön libero olarak düşünülen Kwadwo Asamoah, listenin ilk sırasına yükseldi. 28 yaşındaki Ganalı futbolcunun transferi için futbol direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Juventus'la masaya oturacağı öğrenildi.



Aynı taktiği kullanacaklar



Oyuncu cephesinde, menacerler vasıtasıyla yapılan görüşmelerin ise olumlu sonuçlandığı belirtildi. Galatasaray bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirecek. Gündemdeki diğer oyuncu ise Schalke'nin sol kanat oyuncusu Konoplyanka... Galatasaray, bu transfer girişiminde de aynı taktiği kullanarak, oyuncuyu önce kiralayıp, sezon sonunda beğenirse bonservisini de almayı planlıyor.



Taraftar tepki gösterse de...



27 yaşındaki Ukraynalı futbolcunun geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Galatasaray'ı takibe alması dikkat çekmişti. Ancak çok fazla mesaj alınca, yıldız futbolcu bu takibi ve beğenilerini geri aldı ve tepki gördü. Cenk Ergün, yurt dışı seferinde Almanya'ya da giderek Schalke'yi bu transfer konusunda ikna etmeye çalışacak. Konoplyanka'nın ise İstanbul'a gelme fikrine çok sıcak baktığı bildirildi.



(Fanatik)