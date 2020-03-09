ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA - Haber
İstanbul, Güncel

ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşamış, tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

09.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:58
ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Sancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşamış, tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yaşananların bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde dün saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı. Tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırdığı kavgada müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir vatandaş tarafından çekilmiş olay sonrası cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, binanın önünde öfkeli ve üzgün kalabalığın toplandığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise vatandaşları sakinleştirmek için havaya ateş ettiği görülüyor.

ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar Haber
İBB Meclisi'nde tepki çeken anlar! İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadılar
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu Haber
DSÖ, koronavirüsün boyut değiştirdiğini duyurdu
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Gülben Ergen Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Uygun Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla İran Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: ÇİFTE CİNAYETLE BİTEN RÖGAR KOKUSU KAVGASI SONRASI VATANDAŞ KAMERASINDA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 22:24:41. #1.15#