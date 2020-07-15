Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı
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Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı

Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini termal tesislerde öldürmüştü Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste işlenen çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı.

15.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:41

Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı

Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini termal tesislerde öldürmüştü

Şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste işlenen çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı. Boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini öldüren şahıs, ifadesinde cinayeti mal varlığı yüzünden işlediğini itiraf etti.

Olay, Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste 11 Temmuz Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, temizlik için odaya giden görevliler, anne Melahat Önlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Önlütürk K.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, anne ve kızının silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrasında kadın ve annesinin cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında anne ve kızı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şüpheli eş olayın 4'üncü gününde Kocaeli'de yakalandı

Eşinden boşanmak üzere olduğu öğrenilen İ.K. isimli şüpheli, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Zeynep Önlütürk K. ile görüşmek istedi. Eşinin ve eşinin annesi Melahat Önlütürk'ün Taraklı ilçesinde termal tesiste olduğunu öğrenen İ.K., tesise gitti. Eşinin bulunduğu odaya silahla giden İ.K., eşi Gülsüm Zeynep ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü öldürerek hızla tesisten kaçmıştı. Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kayıplara karışan İ.K.'yı yakalamak için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan çalışma sonucunda, şüpheli olayın 4'üncü gününde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli'de yakalanmıştı. Sakarya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ise Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.

Cinayetin sebebi mal varlığı

Daha öncesinde 20'ye yakında suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli İ.K.'nın ilk sorgusunda cinayeti mal varlığı sebebiyle işlediği öğrenildi. Bir süre önce cezaevinden çıkan ve Gülsüm Zeynep Önlütürk K. ile yaklaşık 5 ay önce evlenen İ.K.'nın eşi ile aralarında sık sık tartışma yaşandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre ise, Zeynep Önlütürk'ün cezaevinde bulunan eşinin işlerine yardımcı olabilmek amacıyla vekaletname çıkarttığı ve daha sonrasında ise İ.K.'nin bazı mal varlıklarını üzerine aldığı öne sürülmüştü. Şüpheli İ.K. ise emniyetteki ifadesinde cinayeti işleme sebebinin mal varlığı olduğunu söyledi. Geyve Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Çifte cinayetin sebebi mal varlığı çıktı

Kaynak: İHA

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