Çifte cinayet zanlısına 41 yıl 8 ay ceza
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Çifte cinayet zanlısına 41 yıl 8 ay ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çifte cinayet zanlısına 41 yıl 8 ay ceza

Bursa'da, telefon bayinde Murat Yenikapı ve ağabeyi Abdullah Yenikapı'yı öldürüp, Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladığı suçlamasıyla yargılanan sanık Nedim Vural B., 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da, telefon bayinde Murat Yenikapı ve ağabeyi Abdullah Yenikapı'yı öldürüp, Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladığı suçlamasıyla yargılanan sanık Nedim Vural B., 41 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nedim Vural B., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki sanık Abdurrahman Yenikapı ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Yenikapı, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Ben hala sakatım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Son sözleri sorulan Nedim Vural B. ise eski beyanlarını tekrar ederek, yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Kısa bir aranın ardından Nedim Vural B.'ye, Murat ve Abdullah Yenikapı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezaları haksız tahrik indirimiyle 18'er yıla, iyi hal indirimiyle de 15'er yıla düşürdü. Sanık ayrıca, Abdurrahman Yenikapı'yı yaraladığı gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki sanık Abdurrahman Yenikapı'nın ise beraatine hükmedildi.

Bursa'da 1 Haziran 2018'de, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'ndaki telefon bayisinde eski ortaklar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşmüş, kavgada Nedim Vural B. (42), tabancayla Murat Yenikapı (43), ağabeyi Abdullah Yenikapı (53) ve oğlu Abdurrahman Yenikapı'yı (24) vurmuştu. Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Abdurrahman Yenikapı ile kardeşi Abdullah Yenikapı, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Yenikapı, 10 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nedim Vural B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. - BURSA

Çifte cinayet zanlısına 41 yıl 8 ay ceza
Çifte cinayet zanlısına 41 yıl 8 ay ceza
Çifte cinayet zanlısına 41 yıl 8 ay ceza
Çifte cinayet zanlısına 41 yıl 8 ay ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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