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Çifte cinayet şüphelisi: Tüfek tutukluk yapmasa Selçuk'u da öldürecektim
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Çifte cinayet şüphelisi: Tüfek tutukluk yapmasa Selçuk'u da öldürecektim

Çifte cinayet şüphelisi: Tüfek tutukluk yapmasa Selçuk'u da öldürecektim BODRUM'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) tabanca ve pompalı tüfekle vurarak öldürüp kaçan ve 3 gün sonra yakalanıp, tutuklanan Mehmet Veysi Alp'in adliyedeki ifadesi...

Çifte cinayet şüphelisi: Tüfek tutukluk yapmasa Selçuk'u da öldürecektim
08.07.2020 22:34 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:38

Çifte cinayet şüphelisi: Tüfek tutukluk yapmasa Selçuk'u da öldürecektim

 BODRUM'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) tabanca ve pompalı tüfekle vurarak öldürüp kaçan ve 3 gün sonra yakalanıp, tutuklanan Mehmet Veysi Alp'in adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Kendisine küfredildiği için cinayetleri işlediğini öne süren Alp, 3 cinayet işleyeceğini ancak tüfeğin tutukluk yaptığını tabancasında da mermi kalmadığını söyledi. 3- 4 hafta önceden cinayeti planladığını itiraf eden Alp, "Yanik'i av tüfeğiyle ayaklarından dürtüp, uyandırdım. Hiçbir şey demeden başına nişan alıp, tüfekle ateş ettim. Serdaroğlu, bana doğru gelip, bir yandan da 'Yapma abi' diye bağırıyordu. Başına nişan alıp, tetiğe bastım" dedi.Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinin lojmanına, 3 Temmuz günü gece yarısı kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından tabancayla vurulan Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik de ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cesetleri, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi Alp olduğunu belirledi. Alp'in yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak, ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Ertesi gün takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Komandolar, ormanlık alandaki geniş bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparak çalışmalarını sürdürürken, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın Muğla'ya görevlendirdiği, 'emniyetin uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopterle de havadan termal kameralarla çalışmalara destek verildi.BÖREKÇİDEKİ POLİSLERİN DİKKATİ YAKALATTIAramalar sürerken, 6 Temmuz sabahı polis MOBESE kameralarından şüpheli Alp'in ilçe giriş noktası olan Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Ancak bu sırada Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 20 metre mesafedeki bir börek salonuna giden Alp, burada tesadüfen bulunan ve kendisinin tedirgin davranışlar sergilemesinden şüphelenen 2 sivil polisin kimlik sorması sonucu yakalandı.Tanınmamak için saç ve sakalını kesip, takke taktığı belirlenen Mehmet Veysi Alp, suçun işlendiği bölgenin sorumluluk bölgelerinde kalan Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na sevk teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Alp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPTIM, 3-4 HAFTA ÖNCE POMPALI TÜFEK SATIN ALDIM'Mehmet Veysi Alp'in adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti nasıl işlediğini anlatan Alp, Gölköy'deki su ürünleri işletmesinde 3 yıldır çalıştığını belirterek, şunları söyledi: "Bu iş yerinin prefabrik yatakhanesinde kalıyordum. Hamdi Ekin Serdaroğlu ile Hasan Yanik ile odalarımız karşılıklıdır. Serhat Başak ise prefabriğin dışındaki odada kalıyordu. Yaklaşık 1.5 yıl önce İzmir'de tanımadığım bir kişiden olayda kullandığım tabancayı 3 bin 750 TL'ye 5 mermi ile satın almıştım. Tabancayı aldığımda cinayet işlemek gibi bir düşüncem yoktu. Ancak, 1 ay kadar önce Hamdi Ekin Serdaroğlu, Hasan Yanik ve Serhat Başak, içki içip, bana küfretti. Buna iş yerindeki 3 arkadaşım da şahit oldu. Bu olayın ardından bana küfreden kişileri öldürmek için plan yaptım. Bu kapsamda İzmir'den 3- 4 hafta önce bir de pompalı av tüfeği ve 3 paket fişek satın aldım. Ardından da olaydan bir gün öncesine izinli olan Hasan Yanik'in dönmesini bekledim. O gün hepimiz çalıştıktan sonra akşam yatmak üzere odalarımıza ayrıldık. Ancak, sabah kadar uyumayıp, plan yaptım."'YAPMA ABİ' DİYE BAĞIRDI, BAŞINA NİŞAN ALIP, TETİĞE BASTIM'Herkes uyuduktan sonra, kaldıkları yerin arkasındaki ormanlık alana gidip, sakladığı tabanca ve av tüfeğini aldığını anlatan Alp, "Saat 06.00'da önce Yanik ve Serdaroğlu'nun kaldığı odaya gittim. Yanik'i av tüfeğiyle ayaklarından dürtüp, uyandırdım. Hiçbir şey demeden başına nişan alıp, tüfekle ateş ettim. Silah sesine uyanan Serdaroğlu, bana doğru gelip, bir yandan da 'Yapma abi' diye bağırıyordu. Başına nişan alıp, tetiğe bastım. Ancak, tüfek tutukluk yaptı. Bunun üzerine cebimdeki tabancamı çıkartıp, başına nişan alıp, ateş ettim. Yere yığıldı. Kalan tek mermiyle de öldüğünden emin olmak için Yanik'in başına ateş ettim" dedi.'3'ÜNCÜ CİNAYETİM DE VARDI, İŞLEYEMEDİM'Tüfeğinin tutukluk yapması ve tabancasında mermi kalmaması nedeniyle Selçuk Başak'ı öldüremediğini de belirten Alp, ifadesini şöyle sürdürdü: "Ardından da yaptığım plan doğrultusunda depo olarak kullanılan odanın daha önce sinekliğini kestiğim penceresinden atlayıp, güvenlik kamerası olmadığı için buradan ormanlık alana kaçtım. Tutukluk yaptığı için tüfeği olay yerinde bırakıp, sadece tabancamı ve odamdaki giyeceklerimi yanıma aldım. İçinde SİM kartı olmayan telefonumu ise ormanlık alana attım. Ormanda kimsenin yardımı olmadan saklandım. Jandarmaya teslim olmaya hazırlandığım sırada ise yakalandım."

Öte yandan, öldürülen Hasan Yanik'in cenazesinin İzmir'in Tire ilçesinde, Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun cenazesinin Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde toprağa verildiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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