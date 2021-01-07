Çifte cinayet suçlamasıyla yargılanan sanık beraat etti

ISPARTA'da yaklaşık 3,5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (24) ve Korhan Taştekin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapsi istenen Ali Aydıner (39), tutuklu yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.