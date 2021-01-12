Çifte cinayet suçlamasından beraat etti; 'Öldüklerine inanmıyorum' dedi

ISPARTA'da yaklaşık 3,5 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (24) ve Korhan Taştekin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada beraat eden Ali Aydıner (39), "Öldüklerine inanmıyorum. Korhan kendisini öldürtecek kadar boş bir adam değildir. Gayrimeşru işleri vardı. 7- 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zaten olaydan sonra kaç kişi görmüş. Ben bunları hep baştan beri söyledim ama kimse dikkate almadı. Kıza bir zarar verdi mi orasını bilmiyorum" dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e ait besihanede görüldüğü öne sürüldü. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Davanın Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, olayla ilgili elde somut bir delil olmadığı, bu nedenle tutuklu sanık Ali Aydıner'in üzerine atılı suçlardan beraatına ve dolayısıyla tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

YAKINLARI KARŞILADI

Çifte cinayet suçlamasıyla yaklaşık 2,5 yıldır Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ali Aydıner, mahkeme kararının ardından tahliye edildi. Perşembe günü saat 17.00 sıralarında cezaevinden tahliyesi gerçekleşen ve ailesiyle kucaklaşan Ali Aydıner, 32 ay aradan sonra evinde ailesiyle geceyi geçirdi. Aydıner evinde geçirdiği ilk günün ardından kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı ve merak edilen soruları yanıtladı.

'BAŞTAN BERİ SUÇSUZUM DİYORUM'Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı ile 10 Ağustos tarihinde birlikte olduklarını, gece yanından evlerine gitmek üzere ayrıldıklarını, besihanede herhangi bir tatsız olay yaşanmadığını anlatan Ali Aydıner, "Öldüklerine inanmıyorum. Korhan kendisini öldürtecek kadar boş bir adam değildir. Gayrimeşru işleri vardı. 7- 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zaten olaydan sonra kaç kişi görmüş. Ben bunları hep baştan beri söyledim ama kimse dikkate almadı. Kıza bir zarar verdi mi orasını bilmiyorum. Korhan öyle kendisine zarar verdirtecek biri değil. 'Gözünün üstünde kaşın var' deyip saldıran bir tipi var. Kaç kez hapse girdi çıktı. Benim bir suçum yokken bir televizyon programının reyting uğruna yaptığı yayınlar neticesinde tutuklandım. 32 ayım gitti" dedi.

'O GECEDEN SONRA GÖRENLER VAR'Ali Aydıner, Korhan ve Zehra'nın hayatta oldukları yönünde iddialarını sürdürerek, şöyle konuştu: "O gece evlerine gitmek üzere benim yanımdan ayrıldılar. Sonra kayboldukları söylendi. Halbuki kayboldukları söylenen günden sonra telefon görüşmesi yaptıkları HTS kayıtlarına yansıdı. Ayrıca burada olsun, diğer semtlerde olsun, görüldükleri yönünde bilgiler aldık. Korhan'ın ağabeyine bunu söyledim ama o hiç oralı olmadı. Ailesini bile karakola ifade vermeye gitmeye zor ikna ediyordum. Zehra'nın annesi televizyona çıkmasa hiç harekete geçmeyeceklerdi. Keziban Çaycı programa çıktı, ardından kendileri çıkmayı kabul ederek harekete geçtiler. Bana emanet edilen Korhan'ın arabasını bile saklayıp kayıp başvurusunda bulundular. Hiç işlemediğim bir suç yüzünden katil zanlısı olarak görülmeye başladım. Mahallede bile herkes beni görünce tuhaf tuhaf yüzme bakıyor ve bana 'sen mi öldürdün?' diye soruyorlardı. Ben kanser hastasıyım ve 3 ayda bir Antalya'ya kontrole gitmem gerekiyordu. Allah'tan cezaevi yönetimi bu konuda hassas davrandı da fazla mağdur olmadım. Cezaevi koşullarında yiyip içip yatıyordum ancak dışarıda annem, babam ve ablam perişan oldu. Şimdi onları çok değişmiş buldum. Hepimiz perişan olduk. Neyse ki adalet yerini buldu ve her şey sona erdi."

'ÇOK MUTLUYUZ'

Oğullarının üzerine atılı suçlardan temize çıkarak beraat etmesinden oldukça mutlu olduklarını belirten Mehmet ve Alime Aydıner çiftiyle abla İlkay Kırmızıgül adalete her zaman güvendiklerini belirtti. Anne Alime Aydıner, "Ben oğlumun masum olduğunu hep söyledim. Çok şükür çıktı. Allah herkesin evladına yardım etsin diye çok dua ettim. Ben o ailelere de üzüldüm" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı