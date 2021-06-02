Çiftçiyi kuraklıktan sonra dolu vurdu
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Çiftçiyi kuraklıktan sonra dolu vurdu

Çiftçiyi kuraklıktan sonra dolu vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Esençay Mahallesinde dolu yağışı ürünlerde zarara yol açtı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Esençay Mahallesinde dolu yağışı ürünlerde zarara yol açtı.

Dün öğle saatlerinde sağanak yağış sonrası başlayan dolu yağışı başka hububat, üzüm, zeytin gibi ürünlerde verim kaybına neden oldu. Zeytin ve üzümlerin çiçek döneminde başlayan dolu yağışı çiçeklerin dallarından dökülmesine neden oldu.

Dolu yağışı sonrası bölgeye giden Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, kuraklıktan sonra çiftçiye dolu da etkilediğini belirtti. Baştuğ, "Muğla kurak bir sezon geçirdi. Beklenen yağış olmadığı gibi dün Esençay Mahallemizde sağanak yağış sonrası başlayan dolu yağışı ürünlerde yüzde 80'e varan hasara neden oldu. Özellikle zeytin ve üzümün çiçeklenme döneminde dolu yağışı çiçekleri dallarından dökülmesine neden oldu. Muğla, son bir yıllık Türkiye'deki kurak illerden birisi olması nedeniyle dolu yağışı da çiftçimizin belini büktü" dedi. - MUĞLA

Çiftçiyi kuraklıktan sonra dolu vurdu
Çiftçiyi kuraklıktan sonra dolu vurdu
Çiftçiyi kuraklıktan sonra dolu vurdu
Çiftçiyi kuraklıktan sonra dolu vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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