Çiftçiye ödeme desteği başladı! Çiftçilere yapılan ödeme ne kadar? Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 7 alanda çiftçilere yapılacak ödeme desteği konusunda açıklamada bulunarak, müjdeyi verdi. Üreticiye birçok farklı alanda toplamda 294 milyon 243 bin lira ödeme desteği yapılacak. Çiftçiye destek ödemesi ne kadar?

Çifçi destek ödemeleri ne zaman başlıyor? Çay Budama Tazminatı desteğinden, Uzman Eller Projesine, Zeytin Bahçeleri Rehabilitasyonundan Organik Arıcılığa, 7 alanda ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler 26 Haziran itibariyle hesaplara geçecek. İşte detaylar...

ÇİFÇİYE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,Ç ay Budama Tazminatı desteğinden, Uzman Eller Projesine, Zeytin Bahçeleri Rehabilitasyonundan Organik Arıcılığa gibi çiftçilere 7 farklı alanda yapaılacak ödemenin 26 Haziran günü hesaplara aktarılacağını duyurdu.

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasına göre, toplamda 294 milyon 243 bin lira ödeme olacak. Pakdemirli ödemelerle ilgili; "Çay Budama Tazminatı Desteği kapsamında 256 milyon 370 bin lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 628 yetiştiriciye 27 milyon 500 bin lira, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği olarak 422 çiftçiye 1 milyon 500 bin lira, Toprak Analizi Desteği olarak 1 milyon lira, Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 52 projeye 7 milyon 300 bin lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 2 projeye 200 bin lira ve Organik Arıcılık Desteği kapsamında da 243 üreticiye 373 bin lira bugün saat 18.00 itibariyle hesaplara aktarılacak. Toplamda 294 milyon 243 bin lira desteği daha üreticilerimize ödemiş olduk.'' şeklinde açıklamada bulundu.