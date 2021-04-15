Çiftçiye manda desteği
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Çiftçiye manda desteği

İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ - Haberler | Ekonomi

Çiftçiye manda desteği Sivas'ta "Mandalarda Verim Yükseltme Projesi" kapsamında düzenlenen törende kura ile 50 çiftçiye 50 adet manda dağıtıldı Sivas'ta "Mandalarda Verim Yükseltme Projesi" kapsamında düzenlenen törende kura ile 50 çiftçiye 50 adet manda dağıtıldı.

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Çiftçiye manda desteği

Sivas'ta "Mandalarda Verim Yükseltme Projesi" kapsamında düzenlenen törende kura ile 50 çiftçiye 50 adet manda dağıtıldı

SİVAS - Sivas'ta "Mandalarda Verim Yükseltme Projesi" kapsamında düzenlenen törende kura ile 50 çiftçiye 50 adet manda dağıtıldı.

Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen "Mandalarda Verim Yükseltme Projesi" kapsamında Manda Teslim Töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdür Seyit Yıldız, il protokol üyeleri ve çiftçiler katılım gösterdi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından kura çekilerek 50 adet damızlık manda 50 çiftçiye teslim edildi.

"Manda sayısında Türkiye 10'uncusuyuz"

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "2020 yılı hayvan istatistiklerine baktığımızda arıcılık işletmesi bakımından Türkiye 2'ncisiyiz, mal üretiminde Türkiye 4'üncüsüyüz, kovan sayısında Türkiye 7'ncisi, sığır sayısında Türkiye 7'ncisi ve manda sayısında Türkiye 10'uncusuyuz. Yıllara göre baktığımızda da çok düzenli bir artış var manda da inşallah bu projemizde buna ciddi bir katkı sağlayacak. Sığır saf kültür sayısında Türkiye 11'ncisi, koyun sayısında ise Türkiye 21'ncisiyiz. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesiyle beraber hedef 1 milyon ilk 10'a gireceğiz. Bugün ilimizde yetiştirilen Anadolu mandasının süt verimini yükseltilmesi ve yüksek verimli mandaları yetiştiren işletme sayısıyla, işletme kapasitesini artırma amacıyla ilimizde manda yetiştiriciliği yapan işletmelere toplamda 50 adet damızlık manda boğası dağıtımı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Sivas'ın hayvancılık varlığı artacak

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise projenin sahada Sivas'ın hayvancılık varlığının artmasında etkili olacağını belirterek, "Bugün dağıtımını yaptığımız projeye baktığımız zaman cidden saha da etkisi olacak sahada Sivas'ın hayvancılık varlığını ve üretim kapasitesini artıracak bir proje. Bizler üretim ve istihdam odaklı her projeyi desteklemekle mükellefiz bugün ilimizde son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanında yapılan hizmetlere baktığımız zaman siyahla beyaz kadar fark var görüyoruz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, "İl özel idare bütçesinden yüzde 60, çiftçi katkısı yüzde 40 olmak üzere toplamda 448 bin liralık kaynak kullanılarak 50 adet damızlık boğa alımı alınmıştır. Mandalarımın kiloları sabit olmadığından canlı kilo üzerinde fiyatlandırma yapılmış ve dağıtım kura ile belirlenecektir" dedi.

Çiftçiye manda desteği
Çiftçiye manda desteği
Çiftçiye manda desteği
Çiftçiye manda desteği
Çiftçiye manda desteği
Çiftçiye manda desteği
Çiftçiye manda desteği
Çiftçiye manda desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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