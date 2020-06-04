Çiftçiye Macar fiğ tohumu desteği için ön kayıt başvuruları başladı
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Çiftçiye Macar fiğ tohumu desteği için ön kayıt başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli çiftçiye yönelik destek programına dahil ettiği "Macar Fiğ Tohumu" dağıtımı için ön kayıt başvuruları alınmaya başladı.

Çiftçiye Macar fiğ tohumu desteği için ön kayıt başvuruları başladı
04.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:13

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli çiftçiye yönelik destek programına dahil ettiği "Macar Fiğ Tohumu" dağıtımı için ön kayıt başvuruları alınmaya başladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent'te tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla yem amaçlı kullanılan Macar Fiğ Tohumunu en az 5 dekar, en fazla 20 dekar tapulu arazisi olan çiftçilere dağıtacak. Yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi ödemeli olarak sağlanacak destekten yararlanmak isteyen çiftçiler; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 12 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkentli çiftçiye yönelik uyguladığı destek projeleri artarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi ödemeli Macar Fiğ Tohumu desteği için ön kayıtlar alınmaya başladı. Başkentli çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan ve kırsal kalkınmayı önceleyen destek programlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla yem bitkisi olan kullanılan macar fiğ tohumu (sertifikalı) dağıtacak.Hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Macar Fiğ Tohumu desteği için çiftçilerin en geç 12 Haziran 2020 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesinin, çiftçi ailelerinin gelir seviyesini artırarak aile ve ülke ve ekonomisine katkıda bulunmak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak için hayata geçirdiği destek programlarına Başkentli çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan kırsal ilçelerde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), Türkvet ya da Ziraat Odalarına kayıtlı olan; en az 5, en fazla 20 dekar tapulu araziye sahip veya araziyi kullanma hakkı olan çiftçilere macar fiğ desteği verilecek. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, başvurular tamamlandıktan sonra gerekli incelemelerin yapılacağını ve Ağustos ayının son haftasında tohumları dağıtmayı planladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ankara'daki 25 ilçemizde ÇKS kayıt belgesi olan çiftçilerimize Macar Fiğ Tohumu vererek destekte bulunuyoruz. Ön kayıtlarımız 4 Haziran itibarıyla başladı. 12 Haziran tarihine kadar 25 ilçedeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gidip şahsen başvuru yaptıkları takdirde, çiftçilerimizin ön kayıtlarını almış olacağız. Destekten yararlanmak isteyenlerin ön kayıtlarına göre tespitlerimizi yapıp, mal alımlarını gerçekleştirdikten sonra Ağustos ayının son haftasında çiftçilerimize tohumlarını teslim etmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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