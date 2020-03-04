: Çiftçiye 27 bin 770 fidan bedelsiz dağıtıldı

04.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:06

Şırnak'ta "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçiye 27 bin 700 fidan dağıtıldı.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki programda bir konuşma yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, bedelsiz dağıtılacak fidanların İl Özel İdare bütçesi ile alındığını söyledi.

Terör saldırılarının tarım ve hayvancılığın gelişmesini engellediğini aktaran Pehlivan, şunları dile getirdi:

"Çok şükür huzur ve güven ortamı çok daha iyi noktalara geldi. Bu ortamın kalıcı olması için üretime her kesimi teşvik etmek gerek. Çiftçimiz ile meralarımızı yeşertip, hayvancılığı geliştirdikçe, meyve üretip elimizi toprağa değdirdikçe göreceğiz istihdam da olacak."

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de uygulanan projelerle üreticilere destek de bulunduklarını vurgulayarak, "Talep doğrultusunda 22 bin 700 fıstık, 3 bin 500 ceviz ve 1500 badem fidanı talebi oldu." dedi.

Kaynak: AA

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