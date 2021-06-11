Çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık destek
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Çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık destek

Çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiye 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretim yapan çiftçilere verilecek olan 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteğinin gelecek haftadan itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu. Ödemeler kapsamında pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısırın fark ödemesi, sertifikalı tohum, organik gübre destek ödemeleri yapılacak.

Ödemeler 18 Haziran'da başlıyor

Destek kapsamında ödemeler, T.C. kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. 18 Haziran'da başlayacak olan destek ödemeleri ile bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlası yılın ilk altı ayında ödenmiş olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
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