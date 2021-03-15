Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı
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Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı

15.03.2021 15:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:32
Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı

Sivas'ta başlatılan 3 proje kapsamında 8 buçuk milyon Lira bütçe ile 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı.

Sivas'ta başlatılan 3 proje kapsamında 8 buçuk milyon Lira bütçe ile 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı.

Sivas'ta Nadas Alanlarının ve Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi ve Kaba Yem Açığının Giderilmesi Projeleri kapsamında bugüne kadar yapılmış en büyük bütçeli tohum dağıtımı gerçekleştirildi. 8 buçuk milyon TL bütçe ile 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı. Tohumların çiftçilere dağıtılması için kent merkezinde bulunan yeni 4 Eylül stadyumu yanında tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, il protokolü ve çiftçiler katılım gösterdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından fasulye tohumu, arpa tohumu, nohut tohumu, yonca tohumu gibi tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

"3 proje 8 buçuk milyon TL"

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, " Bereketli bir gün, güzel bir gün. Mart ayı tamda tohumların toprakla buluşacağı zamanda çok anlamlı bir program yapıyoruz. İlde bütün kurumlarımız olarak eğitimi merkeze alıp o ilin hangi yapısı öncelikli ise ona göre tarımı ön plana çıkardık, turizme destek çıkacağız, sanayinin de alt yapısını güçlendireceğiz. Dolayısıyla tarım bizim olmazsa olmazımız. Burada da gerek İl Tarım Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın katkılarıyla 5 bin çiftçi, 2 bin tohum, 130 bin dekar ayni bir il sınırı kadar. Bizim toplam 1 milyon dekar bir ekilebilir arazimiz var. Bunun neredeyse yüzde 13'ünü biz tohumunu vermiş oluyoruz. Ne kadar çiftçimiz istediyse ona destek olmaya çalıştık. Burada 3 proje var. Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi, Kaba Yem Açığının Giderilmesi ve Çayır-Mera Yem Bitkilerinin geliştirilmesi.3 proje 8 buçuk milyon TL" şeklinde konuştu. - SİVAS

Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı
Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı
Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı
Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı
Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı
Çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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