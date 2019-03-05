Çiftçiye 1,860 Milyar TL Tarımsal Destek Ödemesi Yapıldı

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, 2002-2018 yılları arasında toplamda Samsun çiftçisine 1,860 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyledi.

Türkiye'de çiftçilere verilen destek her sene büyüyerek artıyor. Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, 2002 yılından 2019 yılına kadar yapılan tarımsal desteklerle alakalı açıklamalarda bulundu.

Yapılan destekler ile tarımsal üretimin arttırılmasının amaçlandığını ifade eden Nail Kırmacı, "2017 yılında 202,5 milyon TL, 2018 yılında 263 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirildi. 2019 yılında da şu ana kadar 117,5 milyon TL'lik tarımsal destekleme ödemesi yapıldı ve ödemeler devam ediyor. 2018 yılında Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında; buzağı desteği, anaç koyun keçi desteği, anaç manda ve malak desteği, manda ıslah desteği, süt desteği ve su ürünleri desteği başta olmak üzere çiftçimize 70,5 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. 2019 yılında da şu ana kadar 11 milyon TL ödemenin yapıldı ve yaklaşık 65 milyon TL ödeme de ileri ki tarihlerde yapılacak. Hayvancılık desteklemeleri içerisinde en büyük pay buzağı desteklemesine ait. 2018 yılında 56 milyon TL buzağı desteklemesi ödendi, 2019 yılında da yaklaşık 60 milyon TL buzağı destekleme ödemesi yapılacak" dedi.

"77 milyon TL fındık desteklemesi yapılacak"

İleri ki tarihlerde yaklaşık 77 milyon TL fındık desteklemesi yapılacağını ifade eden Kırmacı, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Desteklenmesi Projesi kapsamında da; 2018 yılında 10,5 milyon TL yatırımcıya ödeme yapıldı. 2019 yılında da şu ana kadar 9 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. Bitkisel Üretim Desteklemeleri kapsamında 2018 yılında; yem bitkileri desteği, mazot ve gübre desteği, fındık desteği, hububat ve yağlı tohumlu bitkilere prim desteği, ÇATAK desteği, organik tarım ve iyi tarım destekleri başta olmak üzere çiftçimize 170 milyon TL ödeme gerçekleştirildi. 2019 yılında da şu ana kadar 79,5 milyon TL ödeme yapıldı. 100 milyon TL destekleme ödemesi de ileri ki tarihlerde yapılacak. Bitkisel Üretim Desteklemeleri içerisinde en büyük pay fındık desteklemesine ait. 2018 yılında 73,5 milyon TL fındık desteklemesi ödendi. 2019 yılında da yaklaşık 77 milyon TL fındık desteklemesi ileri ki tarihlerde çiftçimize ödenecek. 2002-2018 yılları arasında toplamda Samsun çiftçisine 1,860 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemesi yapıldı." - SAMSUN

Kaynak: İHA