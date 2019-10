Çiftçinin ürününe belediye sahip çıkıyor

10.10.2019 13:02

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çöp toplama yeri olarak kullanılan alanın yeniden düzenlenmesinin ardından belediyenin inşa ettiği Yöresel Ürünler Merkezinde yörede yetişen tüm ürünler ekonomiye kazandırılıyor, merkezin geliriyle kadınlara istihdam sağlanmasının yanı sıra okuyan öksüz ve yetim çocuklara burs veriliyor.

Geyve-Taraklı ilçe kara yolunun kenarında 2009 yılına kadar belediyenin çöp toplama yeri olarak kullanılan alanın revize edilmesiyle hizmete giren merkez sayesinde, ilçenin en önemli ürünü ayva başta olmak üzere geleneksel yöntemlere modern usuller eklenerek üretilen marmelat, pestil, salça, pekmez, turşu, sirke, tarhana, erişte, reçel gibi yöresel ürünler, belediyenin "Geyva" markasıyla satışa sunuluyor.

Ekşi mayalı ekmek, salça, pekmez, reçel gibi el yapımı ürünlerin odun ateşinde pişirilerek üreticiye ulaştırıldığı merkezde, meyve ve sebzelerin posasından da meyveli sabun yapılıyor.

Tamamen kadınların istihdam edildiği merkezden elde edilen gelirle ilçedeki okuyan öksüz ve yetim çocuklara da burs veriliyor.

Vatandaşın topladığı her ürün değerlendiriliyor

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesiste 27 kadının istihdam edildiğini söyledi.

Yaklaşık 8 milyonluk tesis kurduklarını ifade eden Kaya "Amacımız ve gayemiz ilçemizin adını duyurmak. İlçemizde üretilen ürünleri Türkiye ekonomisine bir katkı olarak sunmak." dedi.

İlçede yaklaşık 350 bin ton ürün çıktığını ve ana ürünü ayvanın oluşturduğunu belirten Kaya, Geyve ayvasının marka tescilinin yapıldığını aktardı.

Belediye olarak kadın istihdamının yanı sıra yöre çiftçisine katkı sağlamak amacıyla tesisi faaliyete geçirdiklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın ürettiği her ürünün işlenebileceği bir tesis oldu. Her şeyi odun ateşiyle yapıyoruz. Evde hanımlarımızın yaptığı doğallıkta salça, pekmez, turşu, reçel, sirke, tarhana, makarna her şey bu tesiste yapılıyor. Buradaki ürünlerin kalan kısımları da değerlendiriliyor. Bu ürünlerle alakalı bir kozmetik standı oluşturduk. Ayva sabunundan şeftali sabununa, çilek sabunundan buğday sabununa kadar kullandığımız ürünlerin kalan kısımlarından doğal sabunlarımız var. Meyvenin hiçbir kısmı ziyan edilmiyor, sapından çekirdeğine kadar her şey burada kullanılıyor. İnşallah Geyve ilçesinin bir lokomotifi olan 'Geyva' markası hem yakın zamanda hızını artıracak hem de Türkiye'mize vatandaşlarımızın kaliteli ürün yeme ihtiyacını Geyve Belediyesinin güvencesiyle sağlamış olacağız. Bu tesisin farklı bir özelliği daha var. Geyve'de yaşayan 160 yetim ve öksüz öğrenciye her ay maaş veriyoruz. Bu maaşlar buranın gelirlerinden ödeniyor. Burada aslında hepimiz kazanıyoruz. Belediyemiz kazanıyor, çalışan kadınlarımız kazanıyor, çiftçimiz kazanıyor, okuyan tüm yetim ve öksüz öğrencilerimize buranın sayesinde ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz."

Tesiste şu ana kadar 70 ton domatesin salça yapımında kullanıldığını ve bu yıl 200 ton domates işleneceğini aktaran Kaya, geçen yıl 200 ton ayva işlendiğini, bu yıl onu ikiye katlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Ürünlerin hepsi kadınların elinden çıkıyor

Yöresel Ürünler Merkezi Müdürü Sevilay Çınar da tesiste sadece kadınların çalıştığını, buradaki ürünlerin hepsinin kadınların elinden çıktığını belirtti.

Geyve'nin meyve cenneti olduğunu, ilçedeki meyveleri üretim merkezinde değerlendirdiklerini ifade eden Çınar, "Kadınların çalışmasından dolayı da herkes memnun. Temizliğinden memnun, kadın elinin değdiği her yer bence güzel. İl dışından özellikle İstanbul'dan da gelenler var. Sosyal medyada kendimizi güzel ifade ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha da iyi olur." şeklinde konuştu.

Ekşi mayadan taş fırında doğal ekmek yaptıklarını ve belediyenin üç tesisinin ekmek ihtiyacını karşıladıklarını aktaran Çınar, çok seri üretimlerinin olmadığını ancak kaliteli üretim yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA