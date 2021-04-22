Çiftçinin traktörü devrildi, imdada Kocasinan Belediyesi yetişti
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Çiftçinin traktörü devrildi, imdada Kocasinan Belediyesi yetişti

Çiftçinin traktörü devrildi, imdada Kocasinan Belediyesi yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan'ın kırsal mahallerinden biri olan Kaş Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldan çıkıp, traktörü devrilen çiftçinin yardımına Kocasinan Belediyesi yetişti.

Kocasinan'ın kırsal mahallerinden biri olan Kaş Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldan çıkıp, traktörü devrilen çiftçinin yardımına Kocasinan Belediyesi yetişti.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elmalı Mahallesi'nin yaylasında mahsur kalan çobanlar ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvanı telef olmaktan kurtaran Kocasinan Belediyesi, bu sefer de ekmeğini topraktan çıkaran çiftçinin imdadına yetişti. Kocasinan'ın kırsal mahallerinden biri olan Kaş Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldan çıkıp, traktörü devrilen çiftçi, Kocasinan Belediyesi'nin 222 70 00 numaralı telefonundan Çözüm Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kepçe ile devrilen traktöre müdahale etti.

Traktörün kurtarılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyan çiftçi, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan Kocasinan Belediyesi ekiplerinin çiftçiye yönelik gösterdiği ilgi ve hassasiyet bölge sakinleri tarafından büyük takdir gördü. - KAYSERİ

Çiftçinin traktörü devrildi, imdada Kocasinan Belediyesi yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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