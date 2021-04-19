Çiftçinin toprağı analiz ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftçinin toprağı analiz ediliyor

Çiftçinin toprağı analiz ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde gübre kullanımını azaltmak ve gereksiz maliyetten korumak için 19 ilçede çiftçinin toprağını ücretsiz analiz etmek üzere çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde gübre kullanımını azaltmak ve gereksiz maliyetten korumak için 19 ilçede çiftçinin toprağını ücretsiz analiz etmek üzere çalışma başlattı.

Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hamlesiyle çalışmalarını yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarıma desteğini sürdürüyor. Antalyalı üreticiye budama, sulama gibi birçok alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Toprak Analizi Projesini hayata geçirdi. Gübre kullanımını azaltmak ve çiftçiyi gereksiz maliyetten korumak için gerçekleştirilen projede 19 ilçede 300 çiftçi belirlendi.

Doğru gübre seçimi

Analiz çalışmalarına tüm ilçelerde başlandı. İlçe Hizmet Birimleri tarafından belirlenen çiftçilerin tarla ve serasından ziraat mühendisleri tarafından toprak numuneleri alındı. Ücretsiz olarak verilen analiz hizmetiyle çiftçi toprağın durumuna göre gübre ve ürün seçimi yaparak, verimi yüksek tohum, fide ve fidanları toprakla buluşturabilecek. Çiftçileri daha yüksek verim, kaliteli ürün almasına imkan sağlamak, aynı zamanda ekonomik ve doğru gübrelemeye teşvik etmek amacıyla yapılan "Toprak Analizi Projesi" diğer ilçelerde de devam edecek.

Toprağı yapısı korunuyor

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, çiftçilere toprak analizi yaptırma alışkanlığı kazandırmak aynı zamanda kaliteli ve verimli ürün elde etmek için çalışma yaptıklarını belirtti. Aksu, "Yetişecek bitkinin büyümesi ve iyi verim alınabilmesi için toprakta eksik olan bitki elementi tespit ediliyor. Aldığımız toprağı analiz ettikten sonra çıkan sonuca göre çiftçimizin kullanması gereken gübreyi belirliyoruz. Böylelikle çiftçimizin gereksiz gübre kullanımını önleyerek, toprağın yapısını da korumuş oluyoruz. Tahlil yapılmadan gelişi güzel toprağa verilen gübrenin hem toprağa hem de bitkide kayba yol açıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Çiftçinin toprağı analiz ediliyor
Çiftçinin toprağı analiz ediliyor
Çiftçinin toprağı analiz ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Mehtap Ar Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Muslera Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiftçinin toprağı analiz ediliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:21:56. #1.15#

title