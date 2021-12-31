Çiftçinin tesviye makinesini çalan şüpheliler yakalandı

TEFENNİ, BURDUR (İHA) - Burdur'da çiftçinin tesviye makinesine göz koyarak çalan 2 şüpheli yakalandı. Makineyi bulan jandarma ekipleri sahibine teslim etti.

Burdur'un Tefenni ilçesi Hasanpaşa Köyünde çiftçilik ile uğraşan İ.A.'ya ait tesviye makinesi kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Makinenin çalındığını anlayan İ.A.'nın ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlatarak şüphelilerin kimliklerini belirledi. Makineyi çaldıkları tespit edilen A.K. ve M.Ç. Tefenni ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Makine ise Karamanlı ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

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