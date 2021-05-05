Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı

Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'da sulama borularını değiştirmek için gittiği tarlasında yaralı tay bulan çiftçi, kamyonetinin kasasına bindirdiği ve bacağı kırık olan Tay'ı bakım merkezine getirerek tedavi ettirdi.

Aksaray'da sulama borularını değiştirmek için gittiği tarlasında yaralı tay bulan çiftçi, kamyonetinin kasasına bindirdiği ve bacağı kırık olan Tay'ı bakım merkezine getirerek tedavi ettirdi.

Aksaray - Konya Karayolu Yapılcan Köyündeki tarlasına sulama borularını değiştirmek için giden Mehmet G. (30) yol kenarındaki tarlanın girişinde yerde yatan tayı fark etti. Tay'ın yanına giden çiftçi Tay'ı yattığı yerden kaldırmak isterken sol arka ayağının kırık ve kanlar içinde olduğunu gördü. Yaralı Tay'ı tarlaya geldiği kamyonetine bindiren Mehmet G., telefonla irtibata geçtiği Aksaray Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin talebi üzerine Tay'ı Aksaray Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan yaralı Tay'a ilk müdahale yapılarak ayağındaki yaraya dikiş atıldı. Daha sonra ayağı alçıya alınan Tay'a hem serum hem de enjeksiyon yoluyla antibiyotik tedavisi yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan tayın bandaj tazelemesi yapıldıktan sonra belediye ekiplerince Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altına alındı. - AKSARAY

Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı
Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi
Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı
Kuzenini öldürüp, yengesini yaralayan zanlı: İmalı bakıştıklarını fark ettim, ilişkileri vardı
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Feyza Aktan Seren Serengil
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 04:44:54. #1.15#

title