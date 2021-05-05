Çiftçinin tarlasında bulduğu yaralı tay tedavi altına alındı

Aksaray'da sulama borularını değiştirmek için gittiği tarlasında yaralı tay bulan çiftçi, kamyonetinin kasasına bindirdiği ve bacağı kırık olan Tay'ı bakım merkezine getirerek tedavi ettirdi.

Aksaray'da sulama borularını değiştirmek için gittiği tarlasında yaralı tay bulan çiftçi, kamyonetinin kasasına bindirdiği ve bacağı kırık olan Tay'ı bakım merkezine getirerek tedavi ettirdi.

Aksaray - Konya Karayolu Yapılcan Köyündeki tarlasına sulama borularını değiştirmek için giden Mehmet G. (30) yol kenarındaki tarlanın girişinde yerde yatan tayı fark etti. Tay'ın yanına giden çiftçi Tay'ı yattığı yerden kaldırmak isterken sol arka ayağının kırık ve kanlar içinde olduğunu gördü. Yaralı Tay'ı tarlaya geldiği kamyonetine bindiren Mehmet G., telefonla irtibata geçtiği Aksaray Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin talebi üzerine Tay'ı Aksaray Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan yaralı Tay'a ilk müdahale yapılarak ayağındaki yaraya dikiş atıldı. Daha sonra ayağı alçıya alınan Tay'a hem serum hem de enjeksiyon yoluyla antibiyotik tedavisi yapıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılan tayın bandaj tazelemesi yapıldıktan sonra belediye ekiplerince Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı