Çiftçinin kredi borcuna 6 öteleme neyi kapsıyor? Çiftçilerin kullandıkları, mayıs ve haziranda vadesi dolacak Hazine destekli Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçları 6 ay ertelenecek.

Çiftçilerin kullandıkları, mayıs ve haziranda vadesi dolacak Hazine destekli Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçları 6 ay ertelenecek. Erteleme ile ilgili detaylar henüz netleşmedi, ancak ilk gelen bilgiler beklentilerin karşılanmadığını gösteriyor.