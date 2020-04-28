Çiftçinin kredi borcuna 6 öteleme neyi kapsıyor?
Çiftçilerin kullandıkları, mayıs ve haziranda vadesi dolacak Hazine destekli Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçları 6 ay ertelenecek.
28.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:39
Çiftçilerin kullandıkları, mayıs ve haziranda vadesi dolacak Hazine destekli Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçları 6 ay ertelenecek. Erteleme ile ilgili detaylar henüz netleşmedi, ancak ilk gelen bilgiler beklentilerin karşılanmadığını gösteriyor.
Kaynak: Dunya.com