Çiftçinin Hevesi Kursağında Kaldı: 3 Milyar Euro Kayba 340 Milyon Destek!

ALMANYA son yılların en kurak yazını yaşadı. Nehirler kurudu, tarım arazilerinde büyük zararlar oluştu, tarladaki ürünler kurudu. Kuraklık en çok patatesi ve buğdayı vurdu. Ayrıca hayvan yemi hasılatında da büyük kayıplar oluştu. En az 10 bin çitfçinin yüzde 30 oranında ürün kaybetti. Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, kayıplarının 3 milyar euro olduğunu ve bunun en azından bir milyar eurosunun hükümetçe karşılanmasını talep etti.

FEDERAL HÜKÜMET 170 MİLYON VERECEK

Aynı gün toplanan bakanlar kurulu da kuraklık nedeniyle zarar gören çiftçiye destek kararı aldı. Ancak verilecek destek çiftçilerin beklentisinden çok uzak kaldı. Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, basın toplantısında federal hükümetin çiftçiye 170 milyon euro para desteğinde bulunacağını, eyalet hükümetlerinin de 170 milyon euro olmak üzere toplam 340 milyon euro çiftçilere destek verileceğini duyurdu.