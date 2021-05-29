Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
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Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti

Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'de bir çiftçi yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine ektiği soğan tarlasını hasat etmedi.

Osmaniye'de bir çiftçi yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine ektiği soğan tarlasını hasat etmedi. Soğan hasadı yapılmadığı haberini alan vatandaşlar da tarla sahibinin izniyle soğanları toplamak için tarlaya akın etti. Sıcak havaya aldırış etmeden soğan toplayan insan kalabalığı ise drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye-Kadirli yolu üzerinde bulunan yaklaşık 10 dönümlük iki ayrı araziye kışlık soğan eken bir çiftçi nedeni öğrenilemeyen bir durumdan dolayı hasat gerçekleştirmedi. Çiftçinin soğan tarlasını hasat etmediği haberinin kulaktan kulağa dolaşması ile kısa sürede soğan tarlasına onlarca vatandaş akın etti. Tarla sahibinin izniyle soğanları topladıklarını iddia eden vatandaşlar sıcak havaya aldırış etmeden kısa sürede torba torba soğan topladı. Soğan tarlasındaki insan ve araç kalabalığı ise drone ile havadan görüntülendi.

Çiftçinin soğanları satamadığı için hasat etmediğini iddia eden vatandaşlar, "Tarladaki soğanları toplayan vatandaşlar, "Tarlayı bozmuş sahibi soğan öyle kalmış tarlada. Satamamış demek ki, biz de geldik topluyoruz. Fazla fazla topladık komşulara falan da vereceğiz. Yensin yazıktır tarlada çürümesin. Çiftçinin halini görüyorsunuz. Allah sahiplerine yardım etsin. İhtiyacı olan herkes başak yapıyor. Evimizin ihtiyacı için topluyoruz" diye konuştular.

Soğan toplamak için duran tır şoförü ise "Mal sahibi kimse çok teşekkür ederim. Ben de topladım sırtımda görüyorsun. Tır şoförüyüm yollara bazen menemen yaparken içerisine soğan lazım oluyor. Ben ilk geçerken hayret ettim. Dedim ki bu adam bu kadar işçiyi nerden buldu. Arı gibi çalışıyor millet, anlamadım önce. Birine telefon açtım mal sahibi orayı dağıttı iş yapamadı falan dedi. Geri dönüşte geldim bir arkadaşın yanına yanaştım. Dedim ki bereketli olsun ben de alabilir miyim, ne demek tarla senin dedi. Neticede bu tarla kiminse Allah geçmişlerini cennete göndersin" dedi. - OSMANİYE

Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti
Çiftçinin hasat etmediği soğan tarlasına vatandaşlar akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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