Çiftçinin gözü kulağı yağmurda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftçinin gözü kulağı yağmurda

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir'de geçen yıla göre ekimi artan arpa ve buğdayların şu an için iyi olduğunu ancak ay sonuna kadar yağmur yağmaması durumunda ürünlerin zarar görebileceğini söyledi.

Çiftçinin gözü kulağı yağmurda
20.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:39

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Eskişehir'de geçen yıla göre ekimi artan arpa ve buğdayların şu an için iyi olduğunu ancak ay sonuna kadar yağmur yağmaması durumunda ürünlerin zarar görebileceğini söyledi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan Eskişehir'de arpa ve buğdaylar gelişimini sürdürüyor. Hububat ürünlerinin büyüme evresinde şu an için olumsuzluk yaşanmazken, üretici yağmur bekliyor. Geçen ay ürünler için yeterli düzeyde yağmur alamayan çiftçi, mayıs ayının sonuna kadar yağmur yağmasını ümit ediyor. Aksi takdirde ürünlerin yanmaya başlayıp zarara uğrayacağı öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ay sonuna kadar yağmura ihtiyaçları olduğunu belirtti. Başkan Buluşan, "Bizim için her şeyden önemlisi üretimi sağlamak ve üretimi gerçekleştirebilmek. Havaların ısınmasıyla beraber, üretim biraz daha zorlaşmaya başladı. Şu ana kadar gayet normal ne üreticimizin ne de ürünün strese girdiği fazla bir olayımız yok. Yağmur bu ayda çok önemli, geçtiğimiz nisan ayında yağan yağmurlar, adeta serinletme nezdinde oldu. Aşırı yağışlar olmadı ama yetersiz de değil. Şu ana kadar ürünün gelmiş olduğu boyut güzel. Erken ekimlerde biraz sıkıntı oldu. Kasım ayı ile birlikte yapılan ekimler güzel, şu anda güzel bir gelişimi var. Ancak mayıs ayının dolu dolu yağmurlu geçmesi lazım çünkü her yeri sulama şansımız yok. Sulanmamış arazilerde, bu sıcaklıklarda artık alttan yanmaya başlar. Yağmura ihtiyacımız olduğu kadar sıcağa da ihtiyacımız var ama bizim yel dediğimiz rüzgar estiği vakitlerde, bu ürünü çok kötü yapar. Ürünümüz şu anda döl dökmediği için pek bir zarar vermez ama suyu çok çabuk ister ve aşırı su talep ettirir. Çünkü ılımlı bir rüzgar estiği vakit toprağın üstündeki nemi alır götürüyor" diye konuştu.

"Alım fiyatları arttı buğday ekimi de arttı"

Buğday ekiminin geçen yıla göre arttığını aktaran Buluşan, "Ekim oranlarına baktığımızda geçen yıla göre fazla. Bunun başlıca sebebi, geçen yıl fiyatlar yeterli derecede değildi ama bu yıl açıklanan ekmeklik buğday fiyatı bin 650 oldu. Çok güzel bir fiyat gelişi var. Bu inşallah sözde kalmaz çünkü bin 200, bin 300 lira verilen fiyatı biz hiçbir zaman için yakalayamadık üretici olarak. Tabi ki bu serbest piyasanın verdiği rahatlıktan kaynaklanıyor. Bu nedenle üreticinin ekmiş olduğu buğday, geçen yıldan biraz daha fazla" dedi.

"Üreticimizin desteklenmesi gerekiyor"

Önceki yıldan daha verimli ürün beklediklerini ve üretimden vazgeçilmemesi için üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Buluşan, "Geçen yıldan güzel bir ürün bekliyoruz çünkü gelişigüzel. Mesela, ürünün topraktan bitmesi, kardeşlenmesi olsun ya da yanma, hastalık gibi olayları bu sene fazla yaşamadık ve yaşayan bölgemiz de yok. Benim bu söylediklerim sadece Tepebaşı bölgesi için geçerlidir. Mutlaka kurak olan, susuz olan bölgelerimiz var. Hayvanlarımız için arpa, insanlarımız için de buğday çok önemli. Bir kere ne olursa olsun buğday üretimini düşürmememiz gerekiyor. Bu nedenle üreticimizin desteklenmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı Haber
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Nisa, DJ seti kurulan ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ seti kurulan ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
Bursa'da akılalmaz sorumsuzluk! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangın seyrettiler
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı! Celal Şengör canlı yayında hikayesini anlattı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Ebru Şallı Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Çiftçinin gözü kulağı yağmurda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 10:38:58. #1.15#
title