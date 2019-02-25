Çiftçinin Elektrik Maliyeti Yüzde 12 Ucuzlayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçinin elektrik maliyetinin yüzde 12 ucuzlayacağını belirterek, uygulamanın en kısa sürede başlayacağını söyledi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçinin kullandığı elektrik tarifesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tarımsal sulama yapan çiftçilerin elektriği daha ucuz kullanma imkanı bulunduğunu dile getiren Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bunun kapsamının genişletildiğini belirterek, çiftçilere elektrik kullanımında yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirim sağlanacağını kaydetti.

Dönmez, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik kullanımında daha ucuz imkanlardan elektrik alma hakkına sahiptiler. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. 'Çalışın, tarım ve hayvancılıkta diğer alanlarda faaliyet gösteren elektrik tüketen müşterilerinde aynı gruba alın' dedi. Çalıştık ve bunu yapabiliriz. Sadece tarımsal sulamada değil, diğer faaliyetlerde de uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarifeden yararlanacaklar. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa sürede yararlanmaya başlayacaklar."

Diğer yandan, köylülerin kendi gazını kendilerinin üreteceğini dile getiren Bakan Dönmez, bununla ilgili AR-GE çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Köylerde yaşayanların doğal gaz talepleri olduğunu ancak biyogaz çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Dönmez, köylerde biyogaz üretileceğini ve konuyla ilgili çalışmalara hız verdiklerini bildirdi.

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