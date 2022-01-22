Çiftçinin ekmeğine göz diken hırsızlar yakalandı - Haberler
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Çiftçinin ekmeğine göz diken hırsızlar yakalandı

Çiftçinin ekmeğine göz diken hırsızlar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde 59 metre bağ direğini ve demir merdivenini çalmaya çalışan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde 59 metre bağ direğini ve demir merdivenini çalmaya çalışan iki şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bölmekaya Mahallesinde M.Ö. ve M.Y. isimli şüphelileri piyasa değeri 3 bin 500 TL olan 59 adet bağ direğini ve 4 metrelik demir merdiveni çalarken suçüstü yakaladı. Jandarmayı karşılarında gören şüpheliler türlü türlü bahane üretse de ekipler tarafından karakola götürüldü. Şüphelilerin verdiği ifade de ise, başka mahalledeki bağ direklerini de çalmayı planladıkları öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Çiftçinin ekmeğine göz diken hırsızlar yakalandı

Çiftçinin ekmeğine göz diken hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Hisarcık, Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Haber

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