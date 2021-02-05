Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı
05.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:25
MALATYA'da, çiftçinin 3 ton tütününü çaldığı belirtilen kişi, yakalandı.
MALATYA'da, çiftçinin 3 ton tütününü çaldığı belirtilen kişi, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftçiye ait 3 ton tütünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalınan 3 ton tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN