Çiftçilikten Avrupa Şampiyonluğu'na

Hatay'da çiftçi bir ailenin çocuğu olan 19 yaşındaki Mehmet Paltacı, ahırda ve tarlada çalışarak bilek güreşinde şampiyonluklar yaşıyor

HATAY - Hatay'da çiftçi bir ailenin çocuğu olan 19 yaşındaki Mehmet Paltacı, ahırda ve tarlada çalışarak bilek güreşinde şampiyonluklar yaşıyor.

Samandağ ilçesinde bulunan Kapısuyu Mahallesinde ikamet eden Mehmet Patlacı, çocukluktan beri ailesi ile birlikte çiftçilik yapıyor. Dört yıl önce bir öğretmenin tarafından kefşedilen Mehmet Patlacı bilek güreşinde 2019 yılında 18 yaş altı 65 kiloda sol kolda ikinci, sağ kolda birinci, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında sol kolda birinci, sağ kolda ikinci, Dünya Şampiyonasında sol ve sağ kolda ikinci, 2021 yılında ise Türkiye Şampiyonasında 21 yaş altı 60 kiloda sol kolda birinci, sağ kolda ikinci, Büyükler 60 kiloda sol kolda ikinci, sağ kolda birinci oldu.

Bugüne kadar çok sayıda madalya sahibi olan Mehmet Paltacı, ailesine ahırda ve tarlada çalışarak destek oluyor.

Patlacı, "Küçüklüğümden beri tarla ve bahçe işleri yapıyorum ona rağmen antrenmanlara gittim. Elimden geldiğince ailemin yardımı, desteği ve mahallemizin destekleriyle elimden geldiğince derece yapmaya çalıştım. Çocukken ailemle birlikte maydanoz, patlıcan ekiyordum her sezon kış ve yaz çeşit çeşit sebzeler ektik. Hem aileme yardım ettim hem de yaptığım bel ve kazma ile antrenman şeklinde kendimi geliştirdim" aileme elimden geldiğince yardım ettim" dedi.