Çiftçilik hayalini gerçekleştiren girişimci kadın, kara mürver yetiştirmeye başladı
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Çiftçilik hayalini gerçekleştiren girişimci kadın, kara mürver yetiştirmeye başladı

15.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:03
Çiftçilik hayalini gerçekleştiren girişimci kadın, kara mürver yetiştirmeye başladı

Çiftçilik hayalini gerçekleştiren Balıkesirli kadın girişimci Merve Öncü Çantal, daha çok ilaç sektöründe kullanılan kara mürver bitkisini yetiştirmeye başladı.

Çiftçilik hayalini gerçekleştiren Balıkesirli kadın girişimci Merve Öncü Çantal, daha çok ilaç sektöründe kullanılan kara mürver bitkisini yetiştirmeye başladı.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan Çantal, daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi'nde açılan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursunu tamamladı.

Kara mürver yetiştirmek için girişimlerde bulunan Çantal, bir süre sonra Milli Emlak Müdürlüğünden Küçükbostancı Mahallesi'nde 41 dönüm araziyi kiraladı ve 800 fidan ekti.

Bu yolla çiftçi olma hayalini de gerçekleştirmiş olan 34 yaşındaki Çantal, 2 yıl sonra mahsul alarak kara mürver bitkisini ilaç sektöründe kullanılması için satışa sunmayı planlıyor.

Merve Öncü Çantal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mürverin Türkiye'de profesyonel anlamda yetiştiricisinin pek bulunmadığını dile getirdi.

Mürver bitkisinin çiçeğinden yapılan şurup veya kapsüllerin birçok hastalığa karşı bağışıklığı güçlendirmek amacıyla destekleyici olarak kullanıldığını anlatan Çantal, "Genelde dışarıdan ithal ediyoruz, Türkiye'de daha çok doğadan toplanarak tüketiliyor. Ben bunu biraz da profesyonelce yetiştirmeyi amaçladım. Daha yüksek oranda yetiştirdiğimizde ise dışarıdan gelmeden kendi vatanımızda, kendimiz kullanıyor olacağız." diye konuştu.

"Kadın girişimci ve bir kadın çiftçi olmaktan çok mutluyum"

Diktikleri fidanların bir yaşında olduğunu ve 3 yaşına gelindiğinde hasat yapılacağını ifade eden Çantal, şöyle konuştu:

"Tarla fiyatı daha önce hiç yetiştirilmediği için henüz yok ama şu an kurutulmuş meyve olarak 100 gramı 45 liralarda satılıyor. Bir kadın girişimci ve bir kadın çiftçi olmaktan çok mutluyum. Birçok gencin artık bu sektöre yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim çok kıymetli topraklarımız var. Biz bir tarım ülkesiyiz ama bunu unutmuştuk. Koronavirüsle birlikte ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Ülkemizde yetişmeyecek hiçbir bitki yok. Aslında bu ürünler doğada yetişen ürünler, biz sadece bunları değerlendirmeyi unutmuştuk. Beni örnek alarak birçok kadın girişimcinin bu işe başlayacağını düşünüyorum. Şu an bana dikim için 10 kadar kadın yardım ediyor. Yine meyvelerin toplanma zamanında bayan işçilerle çalışıyor olacağız. Bu şekilde bölgedeki kadınlara da iş sahası açmış oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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