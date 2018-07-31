Çiftçilerin Ürünleri Değerini Buldu

Çarşamba Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Başkanı Mehmet Aslan, "Ağlayan çiftçi işi bilmeyen çiftçidir." dedi.

Aslan, yaptığı açıklamada, geçen yıllara göre üretilen ürünlerin para ettiğini belirterek, "Bu sene sezonun başlamasıyla birlikte üretilen ürünler halde değerini buluyor. Üreticilerimiz bu sene ürettikleri ürünlerin karşılığını alıyorlar. Geçtiğimiz yıllara göre üretilen ürünler bu sene para etti. En çok parayı barbunya ve salatalık kazandırdı. Bu sene ürettiği üründen para kazanamayan ve ağlayan çiftçi, işi bilmeyen çiftçidir." diye konuştu.