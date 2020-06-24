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Çiftçilerin ürün ve gelir yelpazesi desteklerle genişliyor

Malatya'da, çiftçilerin ürün ve gelir yelpazesinin genişletilmesi amacıyla yürütülen "Yerli ve Milli Çeşit Yaygınlaştırma ve Geliştirme" projesi kapsamında, sera için üretilen yerli tohumun açık alandaki deneme ekimi olumlu sonuçlar verdi.

Çiftçilerin ürün ve gelir yelpazesi desteklerle genişliyor
24.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:22

Malatya'da, çiftçilerin ürün ve gelir yelpazesinin genişletilmesi amacıyla yürütülen "Yerli ve Milli Çeşit Yaygınlaştırma ve Geliştirme" projesi kapsamında, sera için üretilen yerli tohumun açık alandaki deneme ekimi olumlu sonuçlar verdi.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, tarım ürünlerinde verimin arttırılması amacıyla verilen tohum desteğiyle çiftçilerin ürün ve gelir yelpazesini genişletilmesi hedefliyor.

Kentte, susuz araziler için çiftçilere Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli tohumların deneme ekimlerini yaptıran İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "don çukuru" tabir edilen ve kayısı üretimine uygun olmayan küçük arazilerde ise tıbbi ve aromatik bitkiler ile farkı ürünlerin üretilmesi için çiftçilere çeşitli destekler sağlıyor.

Özel bir firma tarafından sera için üretilen ve ihraç edilen yerli salatalık tohumu "Kıtır F1"in Battalgazi ilçesi Adaören Mahallesi'nde açık alanda deneme ekimi yapıldı.

"Verimi arttırmanın yolu kaliteli fideden geçiyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dünyada tarım ve gıda ürünlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını anlattı.

Tarım ürünlerinde verimin artırılmasına önem verdiklerine dikkati çeken Macit, "Verimi arttırmanın yolu kaliteli fideden geçiyor. Çiftçiye verimi, kalitesi yüksek kaliteli fide getirtip veriyoruz. Çiftçilere bakım ve kültürel önlemlerin neler olması gerektiği konusunda da eğitimler veriyoruz. Bu şekilde birim alanda yüksek verimle tarım arazilerinde hem çiftçi gelirini arttırmak hem de ortaya çıkabilecek gıda açığının kapatılmasını sağlamak için çeşitleri geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Macit, Türkiye'nin gıda üretimi yönünden kendine yeter ülkelerden olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Biz, kendimize yeter olmayı, yeterli görmüyoruz. Ayrıca gıda açığı olan ülkelere, talep eden ülkelerin de gıda açığını karşılamak zorundayız. Ülkemizin tarımsal potansiyel açısından çok yüksek performansı var. İlimiz de bu performansa dahil olan kentlerden biri. Çiftçimiz, yetiştiriciliğini yaptığı Kıtır F1 çeşidinin hasadına başladı. Demonstrasyon ve çiftçimize gelir amaçlı hibe şeklinde fide verdik. Çiftçi bakım ve kültürel önlemleri kendi yapıyor. Pazarla ilgili sorun yok. Sebze üreten diğer çiftçilerimiz de gelip burada verimi ve kaliteyi görecekler, kaliteli tohuma yönelecektir."

"10-15 ton verim beklemekteyiz"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Demet Köksal da koronavirüs sürecinde çeşitli ürünlerin deneme ekimlerinin çiftçiyle yapıldığını söyledi.

Seracılık için geliştirilen silor tipi "Kıtır F1" salatalık çeşidinin deneme ekimine değinen Köksal, "Bir dönüm 200 metrekarelik alanda, sera için geliştirilen silor tip 'Kıtır F1' salatalık çeşidinden 2 bin 20 fideyi açık havada çardak sistemiyle demonstrasyon amaçlı yetiştirmekteyiz. Toplamda 10-15 ton verim beklemekteyiz. Proje kapsamında çiftçiye fide desteğinde bulunduk, gübre ve ilaçlamada ise hibelerimiz söz konusu." diye konuştu.

Üretici de memnun

Adaören Mahallesi'nde eşiyle çiftçilik yapan Songül Yoldaş kiraladıkları arazide hibe desteğiyle salatalık ektiklerini söyledi.

"Kıtır F-1" salatalık çeşidini ilk defa ektiklerini anlatan Yoldaş, ürünü çok beğendiğini ifade etti.

Veysel Yoldaş ise verimin güzel olduğunu ve salatalığın kilogramını 3 ile 4 lira arasından sattıklarını aktararak, "Her yaprakta 2-3 salatalık bulunmakta, süper bir şey. Verdikleri destekten dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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